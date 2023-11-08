Благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" откроется 19 декабря

Фото: пресс-служба фестиваля "Звезда Рождества"

Первый благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" пройдет в Москве с 19 декабря по 16 января.

Мероприятие объединит лучшие традиции, связанные с торжеством. Фестиваль начнется 19 декабря с вечера музыки и поэзии "Ожидание Рождества", который пройдет в Соборной палате. Затем в программе – всевозможные концерты и экскурсии, театральные постановки и мастер-классы, большая благотворительная ярмарка и арт-аукцион.

Одним из центральных событий станет премьера анимационного фильма на стихотворение Бориса Пастернака "Рождественская звезда". Его подготовили специально к фестивалю. Завершится мероприятие гала-концертом "Звезда Рождества", который пройдет в "Зарядье" 16 января.

Все события рассчитаны на семейную аудиторию и пройдут на лучших площадках в центре столицы.

"Благотворительные мероприятия в канун Рождества являются давней традицией в нашей стране. Добрые дела, поддержка тех, кто в помощи нуждается, – действительно прекрасные рождественские традиции. И мы будем очень счастливы, если наш фестиваль послужит их возрождению и приобщит к ним молодое поколение", – отметила генеральный продюсер фестиваля Вероника Вяткина.

Также будет здорово, если фестиваль поможет проникнуть в глубокий смысл Рождества, заявил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви, епископ Верейский Пантелеимон.

"Господь пришел на землю для того, чтобы быть с каждым, кто ищет любви, кто ищет смысла, с каждым, кто ищет подлинную радость. И рассказать об этом – это тоже одна из задач нашего фестиваля", – сказал епископ.

Афишу всех событий мероприятия можно посмотреть на официальном сайте.