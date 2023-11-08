Синоптик пообещал москвичам комфортную и теплую погоду в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комфортная погода установится в Москве в ближайшие дни, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит Агентство "Москва".

"В понедельник и вторник температура была выше нормы на 8 градусов. По климату она соответствовала третьей декаде сентября. Во второй половине недели погода будет не очень теплой, но теплой. Она будет превышать норму на 4–5 градуса начиная с завтрашнего дня", – уточнил он.

По прогнозу синоптика, 9, 10 и 11 ноября температура в ночное время будет колебаться в пределах 2–4 градусов, а днем – на уровне 5–7 градусов. В Московской области столбики термометров могут подняться до 9 градусов, добавил Вильфанд. По его словам, ожидается погода без осадков.

Эксперт также обратил внимание, что в начале следующей недели тоже будет тепло, однако в столицу придут дожди. Температура 13 и 14 ноября и ночью, и днем будет положительной – от 2 до 7 градусов, резюмировал он.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова спрогнозировала наступление морозов в столице после 17 ноября. Она отметила, что начало ноября в этом году можно назвать относительно теплым, так как среднесуточная температура воздуха выше нормы на 6 градусов.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил москвичей о ливневых дождях в выходные, 11 и 12 ноября. По его словам, в течение недели в городе ожидается облачная погода, заморозков ночью не будет.



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