Жителям столицы посоветовали забыть о снеге до середины ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До середины ноября в Москве прогнозируются осадки только в виде дождя, поэтому снега в столице не стоит ожидать. Об этом сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с 9 по 11 ноября осадков в Москве не предвидится, однако 12 ноября в столицу придет циклон, который накроет регион осадками в виде дождей.

"Дождь продолжится и в понедельник, а во вторник его интенсивность уменьшится", – рассказал он.

Кроме того, Вильфанд отметил, что столбики термометров до середины ноября поднимутся до показателя, который будет выше климатической нормы. При этом, по его расчетам, примерно со второй половины месяца температура воздуха начнет подступать к нулю, что будет соответствовать многолетним значениям или чуть превышать норму.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ также сообщил, что на этой неделе в столице температура воздуха будет выше нормы. По его словам, несмотря на то что в выходные ночью температура может понижаться до нуля, такие цифры все равно превышают норму на 3 градуса.

Синоптики спрогнозировали температуру выше климатической нормы в столице до 12 ноября