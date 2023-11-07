Москвичам пообещали температуру выше нормы на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благодаря воздуху из Атлантики в столичном регионе установится температура выше нормы на 3–6 градусов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Днем воздух будет прогреваться до 8 градусов тепла, осадки ожидаются только в среду, 8 ноября, и воскресенье, 12 ноября. Начиная с 8 ноября давление будет повышаться, а температура будет понижаться.

В среду местами прогнозируется небольшой дождь, при этом в большинстве районов Москвы и области его не будет. Погода будет облачной. Ночью ожидается 5–7 градусов, днем – 7–9 градусов. Такие цифры, по словам синоптика, превышают норму на 6 градусов.

С четверга по субботу будет облачно с прояснениями и без осадков. 9 и 10 ноября ночью ожидается 1–6 градусов, днем – 4–8 градусов. В субботу, 11 ноября, температура будет чуть пониже – ночью ожидается 0–5 градусов, днем – 3–8 градусов. Такая температура превышает норму на 4 градуса.

12 ноября температура продолжит понижаться. Ночью будет от 1 до 4 градусов тепла, днем – от 2 до 5 градусов. При этом температура все равно будет выше нормы на 3 градуса.

В воскресенье могут пройти небольшие дожди. Вильфанд добавил, что в столичном регионе "все равно очень теплый воздух".

"Когда воздух в зимний период перемещается с Атлантики, это означает теплую погоду", – объяснил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что к концу этой недели погода в столице вернется к ноябрьским значениям. По его прогнозам, после аномального тепла температура воздуха опустится до 1 градуса, а на смену теплым воздушным потокам в столицу начнут поступать воздушные массы с юго-запада и запада.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра "Фобос" Алина Котилевская спрогнозировала уменьшение осадков в Москве на этой неделе. Она также предупредила, что в четверг и пятницу, 9 и 10 ноября, могут быть заморозки.

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