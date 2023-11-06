Синоптик спрогнозировала постепенное уменьшение осадков в Москве на этой неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На этой неделе в Москве осадки начнут уменьшаться. В четверг и пятницу, 9 и 10 ноября, могут быть заморозки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Алину Котилевскую.

"Дожди сохранятся еще в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, а начиная со среды, будет усиливаться антициклон, уменьшая вероятность дождей", – отметила синоптик.

Как подчеркнула метеоролог, в воскресенье, 12 ноября, в город снова придут дожди. В четверг и пятницу, 9 и 10 ноября столбики термометров покажут до плюс 2–3 градусов.

"В общем и целом, температурный режим останется выше климатической нормы", – добавила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что к концу этой недели погода в Москве вернется к ноябрьским значениям. После аномального тепла температура воздуха опустится до 1 градуса, а на смену теплым воздушным потокам в столицу начнут поступать воздушные массы с юго-запада и запада.

До этого специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал приход метеозимы в столицу с задержкой. По его словам, настоящая зима наступит во второй половине ноября.

В Москве фиксируется аномальное тепло