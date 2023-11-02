Синоптик спрогнозировал зиму в России теплее нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температура предстоящей зимой в России будет выше нормальных климатических значений, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит "Интерфакс".

"В течение всего зимнего периода температурный фон не только в Москве, но и в европейской части России, и в азиатской части прогнозируется около или выше нормы, но экстремальные значения будут наблюдаться", – отметил он.

По прогнозам синоптика, в столице зимой будут и оттепели, и морозы до минус 15–20 градусов.

Ранее специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал приход метеозимы в столицу с задержкой. По его словам, настоящая зима наступит во второй половине ноября.

Что касается снега, устойчивый покров при лучшем раскладе сформируется на уровне не более 2–5 сантиметров только в конце месяца, считает синоптик. Он предупредил, что в первую неделю ноября ожидается аномально теплая погода – на 4–5 градусов выше нормальных значений.



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