08 ноября, 09:51Общество
Солнце в октябре в Москве светило на 37 часов меньше нормы
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Солнце в минувшем октябре в столице светило на 37 часов меньше нормы, отметила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале со ссылкой на данные обсерватории МГУ.
"За месяц солнце радовало жителей столицы всего 41 час, при норме 78 часов. Было 15 дней, когда солнце полностью было закрыто плотными облаками, и лишь 3 октября солнце светило 8,7 часа, что составляет 76% от возможного для этой даты", – говорится в ее публикации.
Синоптик объяснила, что месяц выдался хмурым из-за того, что центральные регионы России большую часть времени находились под действием атлантических циклонов.
Что касается начала ноября, погода сложилась под влиянием теплого атлантического циклона, добавила Позднякова. По ее прогнозам, в этом месяце тоже будет наблюдаться дефицит солнечного света.
"Норма месяца составляет 32 часа, а высота солнца над горизонтом в середине ноября – всего 18 градусов", – объяснила она.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в столице температура воздуха будет выше нормы. По его словам, несмотря на то что в выходные ночи температура может понижаться до нуля, такие цифры все равно превышают норму на 3 градуса.
Позднякова, в свою очередь, спрогнозировала наступление морозов после 17 ноября. Она отметила, что начало ноября в этом году можно назвать относительно теплым, так как среднесуточная температура воздуха выше нормы на 6 градусов.
Синоптики спрогнозировали температуру выше климатической нормы в столице до 12 ноября
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