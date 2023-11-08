Солнце в октябре в Москве светило на 37 часов меньше нормы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Солнце в минувшем октябре в столице светило на 37 часов меньше нормы, отметила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале со ссылкой на данные обсерватории МГУ.

"За месяц солнце радовало жителей столицы всего 41 час, при норме 78 часов. Было 15 дней, когда солнце полностью было закрыто плотными облаками, и лишь 3 октября солнце светило 8,7 часа, что составляет 76% от возможного для этой даты", – говорится в ее публикации.

Синоптик объяснила, что месяц выдался хмурым из-за того, что центральные регионы России большую часть времени находились под действием атлантических циклонов.

Что касается начала ноября, погода сложилась под влиянием теплого атлантического циклона, добавила Позднякова. По ее прогнозам, в этом месяце тоже будет наблюдаться дефицит солнечного света.

"Норма месяца составляет 32 часа, а высота солнца над горизонтом в середине ноября – всего 18 градусов", – объяснила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в столице температура воздуха будет выше нормы. По его словам, несмотря на то что в выходные ночи температура может понижаться до нуля, такие цифры все равно превышают норму на 3 градуса.

Позднякова, в свою очередь, спрогнозировала наступление морозов после 17 ноября. Она отметила, что начало ноября в этом году можно назвать относительно теплым, так как среднесуточная температура воздуха выше нормы на 6 градусов.



Синоптики спрогнозировали температуру выше климатической нормы в столице до 12 ноября