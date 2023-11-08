Синоптик исключил ночные заморозки на этой неделе в Москве

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На этой неделе в столице прогнозируется теплая погода, без ночных заморозков. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова.

Как он утверждает, столбики термометров поднимутся до показателя в 6–8 градусов тепла на этой неделе в Москве, что будет выше климатической нормы на 2–3 градуса. Синоптик также предупредил, что рекордного тепла в столице не будет.

При этом специалист подчеркнул, что сильные осадки в виде ливней могут появиться в регионе лишь в конце недели.

"8 ноября столбики термометра покажут 8–9 градусов тепла, после этого начнется постепенное понижение температуры. Преимущественно в столице будет облачно, постепенно будет расти давление. Сильного, порывистого ветра не прогнозируется", – добавил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе в столице температура воздуха будет выше нормы. По его словам, несмотря на то, что в выходные ночи температура может понижаться до нуля, такие цифры все равно превышают норму на 3 градуса.

Синоптики спрогнозировали температуру выше климатической нормы в столице до 12 ноября