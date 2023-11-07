Москвичей предупредили о ливнях в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В течение недели в Москве ожидается облачная погода, ночью не будет заморозков, однако к выходным, 11 и 12 ноября, в город придут ливневые дожди. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Как отметил синоптик, с 7 ноября температура понизится. Ночью прогнозируется от 3 градусов тепла до минус 5. При этом, подчеркнул он, в начале ноября в столице установилась аномально теплая погода. В первый день месяца столбики термометров поднялись до 15 градусов.

По словам метеоролога, ноябрь останется теплым.

"Температура постепенно уйдет от экстремальных значений. Большую часть недели столбики термометров в Москве продержатся на отметке 6 градусов, что на два-три градуса выше нормы", – добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к концу этой недели погода в столице вернется к ноябрьским значениям. По его прогнозам, после аномального тепла температура воздуха опустится до 1 градуса, а на смену теплым воздушным потокам в столицу начнут поступать воздушные массы с юго-запада и запада.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра "Фобос" Алина Котилевская спрогнозировала уменьшение осадков в Москве на этой неделе. Она также предупредила, что в четверг и пятницу, 9 и 10 ноября, могут быть заморозки.

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в столице вечером 7 ноября