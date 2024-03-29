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Новости

29 марта, 12:00

Культура

Актриса Катерина Шпица рассказала о своей новелле в фильме "Он+она"

Актриса Катерина Шпица рассказала о своей новелле в фильме "Он+она"

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В интервью актриса Катерина Шпица рассказала, что сценарий, который разыгрывают ее героиня и герой актера Павла Деревянко в одной из новелл фильма "Он+она", является довольно распространенным в жизни. Сначала двое влюбленных испытывают увлечение, затем привыкание, раздражение и любовь, но уже на новом уровне.

По ее мнению, сколько бы ни было произведений искусства, затрагивающих отношения, мужчины и женщины все равно будут совершать одни и те же ошибки и ходить по кругу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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