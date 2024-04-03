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03 апреля, 07:30

Шоу-бизнес

Суд отклонил иск Елены Блиновской о недействительности решения ФНС

Суд отклонил иск Елены Блиновской о недействительности решения ФНС

Суд в Москве отклонил иск Елены Блиновской к налоговой

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Арбитражный суд Москвы отклонил иск Елены Блиновской к налоговой инспекции. Блогер пыталась оспорить приговор. Защита утверждала, что налоговики допустили нарушения в расчетах – завысили доходы, а расходы занизили.

Блиновскую задержали еще в апреле 2023 года, ее обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и посадили под домашний арест, а позже отправили в СИЗО. Общая сумма задолженности регулярно увеличивается из-за начисления пени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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