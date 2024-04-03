Суд отклонил иск Елены Блиновской о недействительности решения ФНС

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Елены Блиновской к налоговой инспекции. Блогер пыталась оспорить приговор. Защита утверждала, что налоговики допустили нарушения в расчетах – завысили доходы, а расходы занизили.

Блиновскую задержали еще в апреле 2023 года, ее обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и посадили под домашний арест, а позже отправили в СИЗО. Общая сумма задолженности регулярно увеличивается из-за начисления пени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



