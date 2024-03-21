Адвокат Блиновской предположила, что следствие по делу может завершиться 25 марта

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Расследование дела блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, может завершиться уже на следующей неделе, с 25 по 31 марта. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала адвокат блогера Наталья Сальникова.

"Нам могут объявить об окончании расследования уже в понедельник (25 марта. – Прим. ред.)", – предположила адвокат.

Затем Блиновской должны предъявить обвинение в окончательной редакции, после чего сторона защиты приступит к ознакомлению с материалами дела. Потом его передадут в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Сальникова предполагала, что предварительное расследование уголовного дела может завершиться до 20 марта. По данным СМИ, СК может завершить следствие уже в марте этого года.



Блиновскую задержали в апреле прошлого года неподалеку от границы с Белоруссией. Налоговая подозревает женщину в том, что она дробила свой бизнес и занижала доходы в целях ухода от уплаты налогов.

Позже ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов, а также в легализации денежных средств. Изначально она находилась под домашним арестом, однако после новогодней вечеринки, где она общалась со свидетелем по делу, суд решил отправить ее в СИЗО-6 до 26 апреля.

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