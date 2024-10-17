Заседание по делу супруга Блиновской отложено из-за его службы в зоне СВО

Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда

Арбитражный суд Ярославской области отложил заседание по делу о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской Алексея на 09:10 по московскому времени 18 ноября, так как он находится в зоне спецоперации и не был предупрежден о судебном слушании. Об этом ТАСС сообщил из зала суда.

"Предпринять попытки к судебному извещению суд обязан, <...> если командир воинской части возьмет на себя ответственность и подтвердит, что он оповещен", – заявила судья Виктория Белякова.

В марте 2024 года следствие обвинило Блиновскую и ее супруга Алексея в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Тогда же им предъявили обвинение в окончательной редакции.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Блиновский ушел на службу в зону СВО. По данным телеграм-каналов, мужчина вступил в ряды участников спецоперации, чтобы реабилитироваться и добиться освобождения супруги из СИЗО.

В сентябре стало известно, что его задержали в зоне СВО.