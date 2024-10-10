Суд снял арест с части счетов блогера Блиновской

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Савеловский суд Москвы снял арест с нескольких счетов блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Средства, которые находятся на счетах блогера, будут направлены в качестве погашения налоговой задолженности. Адвокаты Блиновской требовали снять арест с условием, что деньги будут сразу же переведены на счет налоговой инспекции. По решению суда, речь идет о 97 миллионах рублей, расположенных в различных банках России.

Ранее суд разрешил блогеру продать квартиру за 70 миллионов рублей для погашения долга и продать еще одну недвижимость. Все деньги от сделок пойдут на уплату долга.

Дело Блиновской было зарегистрировано судом 6 августа. По версии следователей, блогер при пособничестве своего супруга и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения.

Однако Блиновская снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов. Свою вину блогер признала. Она будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года.

Из общей суммы задолженности перед государством, составляющей 1 151 722 000 рублей, блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей, рассказал один из ее адвокатов Иван Морозов. После погашения остатка основного долга – недоимки по НДС в размере 587 665 000 рублей – останется оплатить штраф, который сейчас составляет 221 миллион рублей и пени в размере 340 миллионов рублей, объяснил он.

