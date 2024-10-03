РИА Новости: куратор марафонов Блиновской получала 25–30 тысяч рублей в месяц

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Свидетель рассказала, как распределялись деньги от "марафонов желаний" блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде свидетель объяснила, что ее супруг дружит с четой Блиновских, они общались семьями. В итоге она начала работать куратором на марафонах – проверяла задания участников и давала обратную связь. За это она получала от 25 до 30 тысяч рублей ежемесячно.

Потом Алексей Блиновский, продолжила свидетель, одолжил денег на создание собственной фирмы. Супруги заключили лицензионный договор на продажу марафонов. От покупателей они получили порядка 100 миллионов рублей, однако большую часть перечисляли на указанные Блиновским счета, а также отдельным компаниям по договорам займа, которые свидетель, с ее слов, не читала. Кроме того, она передала один из счетов фирмы под контроль бухгалтера Блиновской. Сотрудники ее компании, уточнила свидетель, не имели отношения к марафонам. Также лично от блогера она не получала никаких указаний.

Дело Блиновской было зарегистрировано судом 6 августа. До этого столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следователей, блогер при пособничестве своего супруга и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Однако Блиновская снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Свою вину Блиновская признала. Она будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года.

Из общей суммы задолженности перед государством, составляющей 1 151 722 000 рублей, блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей, рассказал один из ее адвокатов Иван Морозов. После погашения остатка основного долга – недоимки по НДС в размере 587 665 000 рублей – останется оплатить штраф, который сейчас составляет 221 миллион рублей и пени в размере 340 миллионов рублей, объяснил он.