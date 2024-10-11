Юрист Георгиева: Блиновская может выиграть суд над создателями фильма "За слова отвечаю"

Фото: dudkafilms.com

Елена Блиновская может подать в суд на создателей фильма "За слова отвечаю", если картина будет содержать моменты из курса обучения и программы, придуманной блогером. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Фильм "За слова отвечаю" выходит в российский прокат в ноябре. По сюжету, звезду мотивационных тренингов сажают в тюрьму, обвиняя в мошенничестве. Немало зрителей посчитали, что история главной героини напоминает дело "королевы марафонов" Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере больше 900 миллионов рублей. Кроме того, в Сети появилась информация, что сама Елена якобы планирует подать в суд на создателей фильма из-за незаконного использования ее образа.

По словам Георгиевой, в целом многие жизненные истории лежат в основе разных произведений либо комбинируются, домысливаются автором. Это абсолютно нормальная практика, и авторские права при этом не нарушаются.

Однако если в картине будет скопирован курс, придуманный Блиновской, то блогер действительно может подать на создателей в суд, даже если имя главной героини совершенно другое.

"Не важно, какая фамилия будет у героини. Тут будет играть роль сам механизм образовательных программ", – указала юрист.



Алла Георгиева юрист Если фильм будет содержать моменты из курса обучения, программы, темы, механизм образовательной деятельности, придуманные Блиновской, то это можно будет отнести к нарушению авторских прав. В данном случае у блогера есть шансы отсудить для себя некую сумму. Сделать это можно даже через представителя, оформив доверенность.

Сумма компенсации будет зависеть оттого, что именно было скопировано и какие физические и нравственные страдания от этого испытала блогер.

"Если будет нарушение авторских прав, иск лучше подавать не сразу, а понаблюдать за просмотрами. Если их будет много, сумма компенсации может быть внушительной и выражаться в миллионах", – указала эксперт.

При этом понять, действительно ли в картине была скопирована программа Блиновской, можно будет только после выхода фильма в прокат, заключила юрист.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москвы снял арест с нескольких счетов блогера Елены Блиновской. Средства с них будут направлены на погашение налоговой задолженности. Речь идет о 97 миллионах рублей, расположенных в разных банках РФ.