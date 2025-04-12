Новости мира: вулкан Этна извергается на Сицилии

На острове Сицилия вновь извергается вулкан Этна. Огненные потоки лавы стекают по склонам, а столбы пепла и дыма поднимаются в небо. По данным специалистов, извержение не представляет угрозы для населения.

Тем временем аномальная погода установилась в турецких городах Болу и Бурса. Растения покрылись снегом, высота сугробов достигла 5 сантиметров, а местами доходит и до 15. Синоптики предупредили о возможном сильном ветре и буре.

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