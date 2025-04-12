12 апреля, 16:30Происшествия
Новости мира: вулкан Этна извергается на Сицилии
На острове Сицилия вновь извергается вулкан Этна. Огненные потоки лавы стекают по склонам, а столбы пепла и дыма поднимаются в небо. По данным специалистов, извержение не представляет угрозы для населения.
Тем временем аномальная погода установилась в турецких городах Болу и Бурса. Растения покрылись снегом, высота сугробов достигла 5 сантиметров, а местами доходит и до 15. Синоптики предупредили о возможном сильном ветре и буре.
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