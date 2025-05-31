8 гектаров территории кластера "Ломоносов" благоустроено за последние два года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Специалисты благоустроили за последние два года 8 гектаров территории кластера "Ломоносов" в районе Раменки. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

В рамках первого этапа работ, которые стартовали в 2023 году, был благоустроен Проектируемый проезд № 6453, объединяющий площадь у университетской гимназии МГУ имени М. В. Ломоносова и проспект Вернадского.

На этом участке организован удобный проезд и транзитный маршрут от кластера к станции метро "Университет". При этом сама территория была приспособлена для маломобильных граждан.

Кроме того, специалисты установили новые фонари с энергоэффективными светильниками, уличные торшеры и опоры контрастного освещения рядом с нерегулируемыми пешеходными переходами. Также они создали свыше 100 парковочных мест, заменили покрытие дорог и разбили газон.

В рамках второго этапа работ, которые завершились в этом году, был благоустроен Проектируемый проезд № 1190 и 1194 – они соединяют гимназию с улицей Светланова и Раменским бульваром. Кроме того, территорию кластера удалось объединить с еще двумя станциями метро – "Ломоносовский проспект" и "Раменки".

Тогда специалистам удалось обновить и организовать новые тротуары общей площадью примерно 15,5 тысячи квадратных метров, а также проложить свыше 29 тысяч квадратных метров асфальта на дорогах и нанести на нее разметку.

Кроме того, были установлены дорожные знаки, навигационные стелы, лавочки и примерно 80 новых фонарей с энергоэффективными светильниками. Помимо этого, были смонтированы опоры контрастного освещения на наземных переходах и обустроены 8 остановок общественного транспорта.

Также на территории появились парковочные места и около 16 тысяч квадратных метров газона.

Ранее началось благоустройство олимпийского комплекса "Лужники". Работы разделят на несколько этапов, чтобы территория не была полностью закрыта для посетителей. В этом году специалисты приступят к обновлению центральной площади у Большой спортивной арены, а также причала "Лужники"-Центральный.

