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04 августа, 06:30

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Около 11 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года

Около 11 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года

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Около 11 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала 2025 года. Работы включают в себя покраску входных групп, потолков и стен.

Мастера приводят в порядок окна и двери, ремонтируют перила, ступени, а также меняют таблички на этажах и светильники. При необходимости обновляют облицовку стен и почтовые ящики. Всего же в этом году отремонтируют более 16 тысяч подъездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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