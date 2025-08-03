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Новости

03 августа, 21:40

Город

"Мой район. Новости": в Кунцеве завершили капремонт дома на Молодогвардейской

"Мой район. Новости": в Кунцеве завершили капремонт дома на Молодогвардейской

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В районе Кунцево завершился капитальный ремонт жилого дома на улице Молодогвардейской. В ходе работ специалисты обновили фасад и подвал здания, восстановили декоративные элементы, заменили окна, двери и водосточную систему, а также привели в порядок балконы и цоколь.

Перед началом ремонта был разработан уникальный проект и подобраны максимально подходящие материалы. Все работы выполнялись поэтапно для удобства жителей. За последние десять лет на западе Москвы капитально отремонтировали более 80 домов в стиле неоклассики.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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