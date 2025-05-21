"Мой район. Новости": газовую систему начали менять в доме на Рогожском Валу

Замена газовой системы началась в доме 1963 года постройки на Рогожском Валу в рамках проведения в восьмиэтажке капитального ремонта. Жители говорят, что внешне дом уже обновили, и сейчас специалисты приступили ко внутренним системам. Проблем с ними не возникало, но срок эксплуатации выходит.

В доме специалисты обновят трубопроводы и запорную арматуру. В ходе работ установят системы с автоматическим отключением подачи газа. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".