Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 23:45

Город

"Мой район. Новости": газовую систему начали менять в доме на Рогожском Валу

"Мой район. Новости": газовую систему начали менять в доме на Рогожском Валу

"Московский патруль": мужчина пытался ограбить супермаркет на улице Академика Пилюгина

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе водного патруля ЦОДД

"Московский патруль": беспилотный полицейский катер впервые спустили на Москву-реку

Электродепо "Южное" открылось в Братееве

Последствия аварии устраняют на Кутузовском проспекте

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 мая

"Торги Москвы": нестационарные торговые объекты в парках

Международный фестиваль "Арт-футбол – 2025" пройдет в Москве в июне

Покупатели пожаловались на высокую стоимость ягод в торговых точках Москвы

Замена газовой системы началась в доме 1963 года постройки на Рогожском Валу в рамках проведения в восьмиэтажке капитального ремонта. Жители говорят, что внешне дом уже обновили, и сейчас специалисты приступили ко внутренним системам. Проблем с ними не возникало, но срок эксплуатации выходит.

В доме специалисты обновят трубопроводы и запорную арматуру. В ходе работ установят системы с автоматическим отключением подачи газа. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика