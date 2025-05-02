"Мой район. Новости": в доме на Волоколамском шоссе сделают капремонт по новой технологии

В доме на Волоколамском шоссе сделают капитальный ремонт по новой технологии. Благодаря этому здание не только преобразится внешне, но и будет лучше сохранять тепло.

Новая технология заключается в использовании специальных панелей, которыми обошьют фасад здания. Они отличаются прочностью и долговечностью, а также могут выдерживать большие перепады температур. Для того, чтобы дом приобрел яркий и свежий вид, подберут панели белого цвета.

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