Проект "Лето в Москве" объединил 30 млн жителей и гостей столицы за два месяца

Проект "Лето в Москве" объединил 30 миллионов жителей и гостей столицы за два месяца. Главными событиями стали исторические и гастрономические фестивали, выставки и спектакли.

До 14 сентября горожане и туристы могут посетить летний сезон в "Зеленом театре", приобрести товары локальных брендов на "Зеленом маркете", заглянуть на концерты в столичные усадьбы, увидеть цирковые номера Всемирного фестиваля циркового искусства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.