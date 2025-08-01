01 августа, 07:45Город
Проект "Лето в Москве" объединил 30 млн жителей и гостей столицы за два месяца
Проект "Лето в Москве" объединил 30 миллионов жителей и гостей столицы за два месяца. Главными событиями стали исторические и гастрономические фестивали, выставки и спектакли.
До 14 сентября горожане и туристы могут посетить летний сезон в "Зеленом театре", приобрести товары локальных брендов на "Зеленом маркете", заглянуть на концерты в столичные усадьбы, увидеть цирковые номера Всемирного фестиваля циркового искусства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.