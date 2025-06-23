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23 июня, 11:45

Общество

В соцсетях стали популярны ролики с исполнением российских хитов иностранцами

В соцсетях стали популярны ролики с исполнением российских хитов иностранцами

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В социальных сетях появился новый тренд – иностранцы по всему миру поют российские песни под хэштегом "я не русский, но". В репертуаре встречаются композиции Виктора Цоя, "Руки Вверх", Егора Крида, Miyagi & Эндшпиль и другие популярные хиты, включая "Матушку Землю".

Как отмечают эксперты, несмотря на сложность русского языка, такие видео объединяют людей и вызывают позитивную реакцию у зрителей. Пользователи в комментариях пишут, что им нравится этот тренд и отмечают старания иностранцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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