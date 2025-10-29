Химик Дорохов: вещества в освежителях воздуха повышают риск астмы и аллергии

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Вещества, которые содержатся в освежителях воздуха, повышают риск развития астмы, аллергии и вызывают головную боль. Об этом "Газете.ру" рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Он пояснил, что летучие органические соединения (ЛОС), которые выполняют роль растворителей для ароматизаторов и равномерно распределяют их в воздухе, могут вызвать раздражение дыхательных путей даже при вдыхании совсем небольших доз.

Также эксперт предупредил об опасности ароматизаторов: как синтетических, так и натуральных. При вступлении в реакцию с озоном они образовывают вредные для организма соединения. Мелкие частицы могут проникнуть в легкие и вызвать воспаления. Также они способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

"Для фиксации аромата и увеличения его стойкости в состав нередко вводятся фталаты. Эти вещества способны нарушать естественный гормональный баланс в организме, что негативно влияет на репродуктивную систему и здоровье человека в целом", – добавил химик.

Кроме того, пропелленты, выталкивающие содержимое баллончика наружу, могут быть опасными, так как являются горючими. Их запрещено использовать у открытого огня или рядом с нагревательными приборами, напомнил специалист.

Дорохов посоветовал распылять средство только в проветриваемом помещении и не направлять аэрозоль на людей и животных. Он также предложил выбирать освежители с пометкой "гипоаллергенно" – в них содержится чуть меньше вредных веществ. Можно рассмотреть и твердые гелевые освежители, которые испаряются, а не распыляются. А лучше сделать саше из сухоцветов или хвойных веток.

Ранее врач-терапевт Денис Прокофьев предупредил об опасности сушилок для рук в общественных туалетах. Поток горячего воздуха приводит к сухости кожи рук, что способствует распространению грибковых инфекций. Также сушилки распространяют вирусы, если их плохо дезинфицируют. Поэтому специалист посоветовал пользоваться бумажными полотенцами или оставлять руки влажными.

