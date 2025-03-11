В Шереметьево перенесены рейсы из-за атаки БПЛА на Москву

Рейсы, которые должны были вылететь из московского аэропорта Шереметьево в такие города, как Екатеринбург, Стамбул, Самара, Челябинск и многие другие, были перенесены. Причиной стала атака БПЛА на столицу. Однако точное время рейсов на сайте авиагавани еще не обновлено.

Кроме того, направляющиеся в Шереметьево лайнеры были перенаправлены в другие города. Подробную информацию о них можно узнать на портале аэропорта.

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