Российские ученые создали книгу-игрушку для детей с синдромом Дауна

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Ученые МИРЭА – Российского технологического университета создали для детей с синдромом Дауна книгу-игрушку, страницы которой развивают мелкую моторику и тактильную чувствительность. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на учебное заведение.

Книга создана с учетом особенностей восприятия детей. В ней есть изображения животных и аудиосопровождение для них, а также разнообразные материалы для тактильного восприятия. Во время взаимодействия с игрушкой у ребенка стимулируются ощущения и поддерживается интерес, отметили ученые.

"Книга-игрушка помогает детям с синдромом Дауна повысить уверенность в себе, улучшить самооценку и легче интегрироваться в общество. Это особенно ценно для родителей, которым такие материалы предоставляют эффективные инструменты для развития своих детей", – рассказала доцент кафедры компьютерного дизайна Виктория Садонова.

Кроме того, на каждой странице есть интерактивные упражнения, которые превращают чтение в игру и вовлекают ребенка в процесс обучения. Разнообразие текстур на страницах помогает развивать мелкую моторику.

Подобные проекты обладают практической значимостью, а также способствуют развитию важных умений в игровой форме, делая процесс обучения эффективным, отметили в вузе.

Между тем столичные эксперты Городского психолого-педагогического центра теперь могут дистанционно оценивать особенности развития детей в ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и давать рекомендации для их обучения и социализации.

Онлайн-диагностика доступна для детей старше трех лет без нарушений слуха или зрения. Обследование проводится на платформе для видеоконференций "Переговорка".