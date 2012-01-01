Врач Полонская раскрыла преимущества новой столичной программы по лечению бесплодия

В Москве представили новый алгоритм помощи пациенткам с бесплодием. Вся помощь будет оказываться в рамках ОМС. О том, как будет работать нововведение и в чем его преимущества, – в нашем материале.

Долгожданное материнство

Комплекс мер для лечения бесплодия запустили в столичных женских консультациях и центрах женского здоровья. Программа рассчитана на 12 месяцев и является бесплатной, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.



Анастасия Ракова заместитель мэра по вопросам социального развития Последние несколько лет мы уделяем особое внимание развитию акушерско-гинекологической помощи в Москве. Мы разработали и внедрили новый стандарт, открыли на сегодняшний день уже пять центров женского здоровья, а также запустили программу, которая помогает женщинам позаботиться о своем репродуктивном здоровье и грамотно запланировать беременность. И очень важно, чтобы каждая из них четко понимала, куда и когда ей нужно обратиться на каждом этапе.

В первую очередь у москвичек, которые не могут забеременеть долгое время, будут выявлять причины нарушений. Для этого им потребуется посетить акушера-гинеколога: врач проведет осмотр, сделает УЗИ матки и придатков и даст направления на все необходимые анализы. Тем самым специалист сможет оценить, как работает эндокринная система пациентки и какое количество яйцеклеток есть у нее в яичниках. Кроме того, пройти обследование предложат и партнеру женщины, а именно обратиться к урологу по поводу качества мужских половых клеток.

Затем, в зависимости от источника заболевания, участнице программы подберут лечение для восстановления репродуктивной функции. Например, при проблемах из-за эмоционального состояния женщину распределят к психологу, при гормональных сбоях – к эндокринологу. Причем для удобства все консультации предоставит одно и то же медучреждение.

В случае же если после года лечения беременность у пациентки так и не наступит или если у нее изначально нет такой возможности (из-за отсутствия маточных труб, например), она сможет рассчитывать на вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ). Для прохождения такого лечения ее направят в специализированную клинику, где проводятся необходимые бесплатные процедуры, в том числе экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

В сентябре 2024 года в Москве был создан уникальный проект для поддержки женского репродуктивного здоровья – "Будет жизнь" . С его помощью спланировать свою беременность могут жительницы столицы возрастом от 18 до 40 лет. Комплекс мер позволяет бесплатно проверить уровень антимюллерова гормона (АМГ), воспользоваться возможностью искусственного оплодотворения и заморозки яйцеклеток.

"Инструмент в руках врача"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Диагноз "бесплодие" ставится пациенткам младше 35 лет в случае, если при регулярной половой жизни не удается забеременеть в течение года, а пациенткам старше 35 – если речь идет о сроке в шесть месяцев. На то, чтобы помочь женщинам гарантированно получить результат, и нацелена новая столичная программа, рассказала Москве 24 руководитель амбулаторной службы по профилю акушерство-гинекология ГКБ имени А. К. Ерамишанцева Лусине Полонская.

По словам эксперта, одно из главных преимуществ такого алгоритма в том, что он четко маршрутизирует процесс лечения. То есть если раньше женщинам нужно было записываться к каждому отдельному специалисту самостоятельно, то теперь весь комплекс услуг стал единым.



Лусине Полонская руководитель амбулаторной службы по профилю акушерство-гинекология ГКБ имени А. К. Ерамишанцева Заблаговременно выработанный план позволит быстро понять свои действия. Пациентка будет четко понимать, к какому специалисту ей выписаны направления, какие анализы ей надо сдать. Все обследования на амбулаторном этапе она сможет пройти в рамках одного учреждения Центра женского здоровья. Это новый стандарт оказания помощи пациенткам на амбулаторном этапе: кроме участкового врача – акушера-гинеколога, в составе ЦЖЗ консультируют и врач-терапевт, эндокринолог, в том числе психолог.

Сам алгоритм – это очень удобный и четкий инструмент в руках врача, добавила эксперт.

Программа позволит максимально быстро обеспечить желание женщины стать матерью, подчеркнула Полонская. Она пояснила, что теперь при лечении у специалистов появились конкретные сроки, в рамках которых они должны четко установить причину бесплодия и определить дальнейшие пути к материнству.

"В течение 12 месяцев мы должны либо получить ответы на все вопросы, либо направить пациентку в отделения ВРТ, либо добиться того, чтобы пациентка забеременела самостоятельно", – сказала она.

Также Полонская напомнила: чтобы увеличить вероятность наступления беременности, обязательно вести здоровый образ жизни. Однако, по ее словам, в конечном итоге решающее значение будет иметь уровень антимюллерова гормона (АМГ).

"К сожалению, многие молодые женщины сталкиваются с такой проблемой: они считают, что у них все в порядке с репродуктивной функцией, и с этой уверенностью откладывают репродуктивные планы на более поздний срок. Но оказывается, что уровень АМГ достаточно низкий и времени для реализации материнства осталось не так много", – объяснила она.



Лусине Полонская руководитель амбулаторной службы по профилю акушерство-гинекология ГКБ имени А. К. Ерамишанцева Уровень АМГ для каждой женщины – величина, не поддающаяся увеличению медикаментозными методами, примордиальные фолликулы закладываются у девочки еще в утробе матери, и она рождается с их определенным количеством. Понять свой потенциал материнства можно – для этого необходимо своевременно сдать АМГ, пройти стандартные обследования в женской консультации у врача – акушера-гинеколога. И новый клиентский путь дает возможность сделать это в максимально быстрые сроки.

В результате обследования врач либо "поторопит" женщину, либо, наоборот, успокоит и даст понять, что время еще есть, резюмировала эксперт.