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11 марта, 07:30

Наука

Калифорнийские ученые предсказали новый ледниковый период через 10 тысяч лет

Калифорнийские ученые предсказали новый ледниковый период через 10 тысяч лет

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Землю ждет новый ледниковый период. Такие серьезные изменения климата предсказали калифорнийские ученые. По их мнению, катаклизм накроет планету через 10 тысяч лет, однако люди могут приблизить этот момент.

Кроме того, согласно расчетам ряда специалистов, на территории России появится ледник высотой в несколько километров. Он начнет медленно нарастать с запада и за 20–25 тысяч лет дойдет до Петербурга, а примерно через 80 тысяч лет может накрыть и Москву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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