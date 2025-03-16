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16 марта, 16:15

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В Москве пройдет масштабный форум колледжей

В Москве пройдет масштабный форум колледжей

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С 19 по 21 марта в Гостином дворе состоится масштабный форум колледжей, в котором примут участие почти 50 образовательных организаций. Мероприятие станет уникальной возможностью для школьников и их родителей узнать о востребованных профессиях и перспективах на рынке труда.

На форуме специалисты проведут тесты на профориентацию, а ребята смогут попробовать себя в разных профессиях: от повара и машиниста до IT-специалиста. Кроме того, гостей ждут встречи с известными спортсменами, журналистами и блогерами, которые поделятся своими секретами успеха и вдохновят на выбор будущей профессии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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