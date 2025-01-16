Более 60% опрошенных мужчин заявили о готовности разделять домашний быт

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Более 60% мужчин заявили о том, что регулярно делят домашние обязанности с женщинами. Из женщин, принявших участие в опросе про домашний быт, 56% назвали домашний быт своей территорией. Об этом сообщила газета "Известия", изучив результаты исследования дейтинг-сервиса.

7% женщин и 6% мужчин переложили обязанности по быту на своих партнеров или на профессиональных помощников.

58% женщин посчитали недопустимым, когда мужчина игнорирует просьбы о выполнении домашних дел, а 40% девушек не видят в этом серьезных проблем и договариваются с партнером. Среди лиц мужского пола только 33% отрицательно относятся к невыполнению обязанностей со стороны партнерш, а 61% заявили о готовности взять дополнительные обязанности в быту на себя. 5% респондентов ответили о возможности найма домработницы.

71% женщин назвали своей главной задачей создание уюта в доме, 28% отметили среди важных задач по дому стирку и глажку одежды, а готовка и уборка считается главной обязанностью женщины лишь у 14 и 15% опрошенных дам.

На вопрос о том, что считается "женской работой", 54% мужчин ответили про уют, а 35% респондентов ответили, что приготовление еды и поддержание порядка в доме считаются наиболее важными женскими обязанностями.

В свою очередь, большинство россиян заявили о готовности помогать друг другу: 56% мужчин заявили, что смогут справиться с любой "женской" работой, а 39% готовы временно взять на себя эти обязанности.

Среди лиц женского пола 16% ответили, что легко возьмут на себя "мужские" задачи, а 57% готовы помогать с ними при необходимости.

Несмотря на то что в последнее время мужчины не боятся выполнять дела по дому, 61% придерживаются традиционных взглядов на роли в быту. А большинство женщин (64%) активно поддерживают идеи равноправия в домашних делах.

Ранее аналитики выяснили, что домохозяевами готовы стать мужчины, чьи зарплаты ниже, чем доходы жен. Более 30% опрошенных супругов сообщили, что готовы оставить работу и посвятить себя домашнему хозяйству. Большинство женщин, чья заработная плата выше, чем у их мужей, против идеи о том, чтобы муж стал домохозяйкой, таких 68%.

