Аналитики узнали, что домохозяевами хотят стать мужья, зарплата которых меньше дохода жен

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Более 30% опрошенных супругов, чей доход ниже, чем у их жен, сообщили, что хотели бы оставить работу и посвятить себя домашним делам, передает РИА Новости со ссылкой на аналитиков.

При этом 28% мужчин, которые зарабатывают столько же, сколько и их супруги, выразили желание оставить работу и начать заниматься домашним хозяйством. Следить за порядком дома также хотят и 24% мужей, чья зарплата – единственный доход в семье.

"Среди тех, кто зарабатывает больше своей второй половины, таких – 21%, а вот нежелающих бросать работу среди них больше всего – 68%", – подсчитали аналитики.

В то же время более 25% женщин с равным доходом в семье рассказали, что стали бы домохозяйками, а 27% жен с зарплатой меньше, чем у мужа, остались бы на домашнем хозяйстве.

Однако 29% респондентов женского пола готовы оставить работу и заниматься домохозяйством в случае, если их муж не зарабатывает вовсе. И 30% женщин хотели бы оставить работу, при этом имея доход больше, чем у супруга.

Больше всего решение второй половины оставить работу и уделить себя домашним делам не понравится мужчинам, чьи супруги зарабатывают больше них (31%). В то же время неработающие мужчины (45%) и те, чей доход превышает доход их жен (39%), скорее всего, поддержат такое решение.

Среди женщин меньшинство выразило поддержку решению мужа оставить работу. В категории неработающих женщин таких чуть больше – 15%. Как и неработающие мужчины, женщины готовы временно поменяться ролями и стать кормильцами, предоставив своим мужьям возможность отдохнуть.

Больше всего противников идеи о том, чтобы муж стал домохозяйкой, среди женщин, чья зарплата выше, чем у их супругов, таких 68%.

Ранее стало известно, что менее половины опрошенных россиян удовлетворены уровнем личного дохода. Так, оптимистичную позицию о грядущем повышении благосостояния заняли люди с ежемесячным доходом более 120 тысяч рублей – так ответили 16% респондентов. При этом почти половина опрошенных ждут снижения благосостояния большинства россиян в ближайшие два года, личного – 28%.