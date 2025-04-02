Около трети месячной нормы осадков выпало в Москве 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За вторник, 1 апреля, в Москве выпало от 27 до 38% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

На опорной станции ВДНХ за прошедшие сутки выпало 10 миллиметров осадков, столько же зафиксировали в центре города, на Балчуге. При этом в Тушине и у МГУ выпало 14 миллиметров осадков, уточнил синоптик.

"Линия атмосферного фронта, смещаясь на юго-восток вместе с полями дождевых туч, в ближайшие часы покинет столичный регион, осадки прекратятся, и погода улучшится", – пояснил Тишковец.

Самым дождливым местом 1 апреля стал Можайск – там зафиксировали 10 миллиметров осадков – почти треть от месячной нормы.

Ожидается, что первая половина апреля будет относительно холодной, а по ночам не исключены заморозки. В ближайшие выходные температура может упасть ниже нормы, до 4–9 градусов.

Вторая половина апреля вернет температуру в положенное климатическое русло. В Центральной России ожидается комфортное майское тепло с температурой 15–20 градусов.

