Диетолог Пристанский заявил, что не существует замедляющих старение продуктов

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Продуктов, которые замедляют старение и заставляют тело худеть, не существует. Об этом "Радио 1" заявил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

"Нет продуктов, которые заставляют нас жить вечно, смотреть в темноте, быть кошкой и иметь девять жизней. Такого не бывает. Черника – для глаз, капуста – для груди, морковка – для роста – та же история", – сказал эксперт.

Пристанский отметил, что любой продукт является источником полезных элементов, если употребляется в нужных количествах и с удовольствием. Диетолог также указал на важность разнообразного стола и количества приемов пищи.

"Нам не нужно есть одно и то же. Разные аминокислоты, витамины и полный комплект всего – это то, что нам необходимо для качественной жизни", – пояснил нутрициолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева рассказала, что ферментированные продукты, такие как кефир, квашеная капуста, йогурт, кимчи или натто, помогают улучшить пищеварение. Такие продукты способствуют лучшему усвоению питательных элементов и способствуют укреплению иммунитета за счет того, что пробиотики помогают выработать антитела и защищают организм от вредных микроорганизмов.

