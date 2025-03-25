Диетолог Саволюк рассказала, на какие продукты делать упор во время поста

25 марта, 19:38Общество
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Бобовые, водоросли, зелень, овощи и грибы нужно активнее включать в рацион во время поста, рассказала Москве 24 врач-диетолог Антонина Саволюк.
По ее словам, если рассматривать пост с диетологической точки зрения, можно выделить главные плюсы и минусы его соблюдения.
"Плюс в том, что почти 40 дней воздержания от животной пищи создает хорошие условия для детоксикации. Потому что животный белок сильно загрязняет организм и перегружает печень – во время поста она имеет возможность отдохнуть и восстановиться", – отметила эксперт.
Поэтому людям с уже имеющимися выявленными дефицитами строго выдерживать пост нельзя, предупредила врач.
Относительно же здоровому человеку во время поста важно уделять больше внимания разнообразию.
"В первую очередь в рационе должны ежедневно присутствовать источники растительного белка и кальция, а это всевозможные бобовые: чечевица, фасоль, нут, горох", – перечислила диетолог.
Хорошим источником белка и различных других незаменимых для организма веществ также являются грибы: можно использовать в приготовлении блюд замороженные, сушеные и свежие, пояснила Саволюк.
Следующее, на что эксперт посоветовала обратить внимание, – это овощи и зелень.
"Их в меню должно стать еще больше. То есть если раньше это была только, скажем, свекла, морковь и картошка, то сейчас стоит добавить, например, еще и редис, редьку, топинамбур, репу и так далее", – отметила врач.
В целом же специалист посоветовала всем, кто чувствует, что состояние здоровья во время поста ухудшается, обязательно проконсультироваться с врачом.
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