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09 мая, 08:48

Транспорт

В Москве выпустили билет "Единый" в честь Дня Победы

Фото: transport.mos.ru

Москвичи могут приобрести новый тематический проездной "Единый", выпущенный специально в честь Дня Победы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает РИА Новости.

Вице-мэр отметил, что на карте изобразили силуэт монумента "Родина-мать зовет!", а также памятные слова. Приобрести тематический "Единый" можно в автоматах по продаже билетов и в кассах на всех станциях московского метрополитена, добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что центр организации дорожного движения (ЦОДД) украсил столичную инфраструктуру к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Теперь горожане и туристы смогут увидеть поздравления на дорожных табло по всему мегаполису.

Также специалисты украсили 11 автомобилей, светофорные шкафы по 30 адресам и 17 диспетчерских постов на МКАД. Кроме того, они приняли участие в акции "Звезда памяти", а на памятной инсталляции на ВДНХ появились гвоздики.

Акция "Голоса Победы" стартовала в столичном метро

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Сюжет: 80 лет Победы
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