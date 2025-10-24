Форма поиска по сайту

24 октября, 17:58

Происшествия

Мужчина задержан за разбойное нападение на букмекерскую контору в Москве

Видео: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве правоохранители задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на букмекерскую контору. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

В ведомстве пояснили, что мужчина подошел к сотрудницам букмекерской конторы. Он написал на бумаге угрозу с требованием о передаче денег, после чего открыто похитил более 1,2 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела и привлечение фигуранта к ответственности за совершение разбоя находится на контроле прокуратуры.

Ранее в подмосковных Химках в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража". Он нашел конверт с чужой карточкой и кодом к ней, после чего потратил с нее около 400 тысяч рублей. После этого мужчина потерял карту. Фигуранта задержали и заключили под стражу.

До этого мужчина украл из магазина в торговом центре на Пролетарском проспекте в Москве два мобильных телефона стоимостью более 250 тысяч рублей, а также смарт-часы. После этого он скрылся с места происшествия.

