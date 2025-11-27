27 ноября, 17:29Регионы
Мужчина, угрожая ножом, попытался ограбить банк в Красноярске
Неизвестный мужчина попытался ограбить отделение банка, угрожая сотрудникам предполагаемым ножом в Свердловском районе, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
По данным полиции, злоумышленник зашел в офис кредитной организации на улице 60 лет Октября и потребовал выдать деньги. Работники банка отказались выполнять его требования.
"Получив отказ от сотрудников организации, злоумышленник скрылся", – говорится в сообщении.
Правоохранительные органы устанавливают его личность, а также все обстоятельства произошедшего.
Ранее полиция Воскресенска задержала 37-летнего мужчину и его 23-летнего племянника, которых подозревают в серии краж из магазинов и салона красоты в Химках. По данным следствия, один вскрывал двери отверткой и забирал деньги из касс, пока второй наблюдал за обстановкой на улице. Злоумышленникам удалось совершить три кражи на сумму около 100 тысяч рублей. Против обоих возбуждены уголовные дела по статье "Кража".
