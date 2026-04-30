30 апреля, 18:42

Транспорт

Voyah подтвердила скорый старт продаж кроссовера Taishan в России

Фото: major-voyah.ru

В ближайшее время на российский авторынок выйдут трехрядные кроссоверы Voyah Taishan. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу российского представительства китайской марки.

Презентация данной модели в РФ состоялась одновременно с его премьерой в Китае в ноябре прошлого года. Автомобиль, имеющий длину 5 230 миллиметров и колесную базу 3 120 миллиметров, оснащен параллельной гибридной системой, включающей 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 150 лошадиных сил и два электромотора, суммарная мощность которых составляет 517 лошадиных сил.

Также известно, что запас хода на одном заряде тяговой батареи емкостью 65 киловатт-час составляет 280 километров в электрическом режиме. В гибридном же режиме Voyah Taishan может проехать до 1 120 километров без дополнительной зарядки и заправки.

Помимо этого, машина оборудована лидаром на крыше, трехкамерной пневмоподвеской, 22-дюймовыми дисками, дверями с электроприводом, трехзонной системой климат-контроля, 13-литровым холодильником, 16,1-дюймовым центральным экраном, складным потолочным экраном диагональю 21,4 дюйма и проекционным дисплеем.

Более того, в креслах первого и второго рядов предусмотрена функция массажа, а полноуправляемое шасси позволяет значительно сокращать радиус разворота авто.

Ранее стало известно, что летом этого года в России начнутся продажи флагманского кроссовера Volga K50. Подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна ближе к выходу модели на рынок.

На сегодняшний день известно, что авто представляет собой SUV D-класса в европейском стиле. Он оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

