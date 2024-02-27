Общественно-деловой квартал построят на месте бывшей промзоны в Хорошёвском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город заключил с правообладателем ООО "Стройтекс", входящим в группу компаний RDI, договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны Магистральные улицы в Хорошёвском районе Москвы. Там планируется построить современный общественно-деловой квартал, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Реорганизацией участка площадью 1,6 гектара в бывшей промзоне "Магистральные улицы" на севере столицы займется его правообладатель, с ним заключен соответствующий договор", – уточнил он.

В результате на месте бывшей промзоны появится свыше 400 рабочих мест. Инвестиции в проект составят около 14 миллиардов рублей. Правообладатель сможет возвести на участке объекты коммерческой недвижимости площадью 41,2 тысячи квадратных метров. Срок реализации проекта предполагает 4 года, сказал руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

На сегодняшний день специалисты прорабатывают градостроительную документацию, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Преобразование бывших промзон способствует созданию точек оказания услуг и сервисов, которые нужны людям регулярно", – добавил он.

Ранее сообщалось, что современный микрорайон появится на месте бывшей промзоны Медведково в северо-восточном административном округе столицы. Право на редевелопмент выставлено на торги, запланированные на 5 марта.

Три участка на северо-западе Москвы выставят на торги по программе КРТ