27 февраля, 10:16Город
Общественно-деловой квартал построят на месте бывшей промзоны в Хорошёвском районе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Город заключил с правообладателем ООО "Стройтекс", входящим в группу компаний RDI, договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны Магистральные улицы в Хорошёвском районе Москвы. Там планируется построить современный общественно-деловой квартал, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Реорганизацией участка площадью 1,6 гектара в бывшей промзоне "Магистральные улицы" на севере столицы займется его правообладатель, с ним заключен соответствующий договор", – уточнил он.
В результате на месте бывшей промзоны появится свыше 400 рабочих мест. Инвестиции в проект составят около 14 миллиардов рублей. Правообладатель сможет возвести на участке объекты коммерческой недвижимости площадью 41,2 тысячи квадратных метров. Срок реализации проекта предполагает 4 года, сказал руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
На сегодняшний день специалисты прорабатывают градостроительную документацию, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Преобразование бывших промзон способствует созданию точек оказания услуг и сервисов, которые нужны людям регулярно", – добавил он.
Ранее сообщалось, что современный микрорайон появится на месте бывшей промзоны Медведково в северо-восточном административном округе столицы. Право на редевелопмент выставлено на торги, запланированные на 5 марта.
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