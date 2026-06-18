Слет "Вперед, к Победе!" пройдет в парке "Яуза" 20 июня

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Слет "Вперед, к Победе!" состоится 20 июня на флагманской площадке "Моего района" в парке "Яуза". Мероприятие начнется в 12:00 и пройдет в рамках проекта "Лето в Москве", сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Присоединиться к слету смогут как опытные волонтеры, так и те, кто только задумывается о добровольческой деятельности. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Организаторы приглашают посетить мероприятие всей семьей.

"Главная задача слета – показать жителям, что помощь может быть конкретной и доступна каждому. Для нас важно не только рассказать о добровольческой деятельности, но и вовлечь людей в реальные проекты поддержки тех, кто сегодня нуждается в помощи", – отметила исполнительный секретарь отделения партии "Единая Россия" Северо-Восточного административного округа Яна Воробьева.

Для гостей подготовят пять тематических площадок. На одной из них можно будет сплести маскировочную сеть или тактический браслет, приготовить сухой душ и собрать чайный набор для бойцов. Также здесь представят выставку изделий, напечатанных на 3D-принтере, и беспилотников.

Впервые в программу включена интерактивная выставка трофеев и артефактов из зоны СВО. Посетителям покажут охолощенное оружие, элементы экипировки, части снарядов, приборы и трофейные БПЛА, а специалисты расскажут об их назначении.

Кроме того, на слете пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи и основам тактической медицины. Гости смогут написать письма и открытки военнослужащим, а для детей организуют аквагрим и раскрашивание военных фигурок.

На площадке отдыха посетителей угостят чаем и сладкой ватой, а также проведут розыгрыш сувениров с символикой слета.

В течение дня для гостей будут выступать творческие коллективы, в том числе "Форте" и "Энканто". Также заработают площадки для игры в баскетбол и дартс, а посетители смогут ознакомиться с выставкой жетонов участников СВО северо-востока Москвы "СВОи ребята". Участниками мероприятия станут Александр Шелковой и Владислав Гусев.

Вместе с тем с 17 по 23 июня в столице в рамках "Лета в Москве" пройдет ряд культурных мероприятий. Например, 20 июня киностудия "Союзмультфильм" организует мастер‑класс по созданию мультфильма. Занятие состоится в 12:00, 12:45 и 13:30.