18 июня, 07:43Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Внуково
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Временные ограничения ввели в московском аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба Росавиации.
Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения действуют в аэропорту Жуковский. Аэровокзал Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Это связано с атакой БПЛА на Москву, которая началась утром в четверг, 18 июня. Всего на подлете к городу сбиты 137 дронов. На месте падения обломков беспилотников на территории ТЦ "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения, еще несколько аппаратов достигли Московского НПЗ. Специалисты ликвидируют последствия.