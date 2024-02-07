07 февраля, 19:30Город
Москвичам рассказали, как специалисты Мосгаза проверяют состояние газового оборудования
Специалисты Мосгаза проверяют техническое состояние газового оборудования москвичей. Особое внимание они уделяют квартирам с газовыми водонагревателями.
Проверка также направлена на выявление нарушений в эксплуатации систем вентиляции и дымоходов. Самые распространенные нарушения – отсутствие вентиляции и подрез двери в помещении, где есть газовое оборудование.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.