Москвичам рассказали, как специалисты Мосгаза проверяют состояние газового оборудования

Специалисты Мосгаза проверяют техническое состояние газового оборудования москвичей. Особое внимание они уделяют квартирам с газовыми водонагревателями.

Проверка также направлена на выявление нарушений в эксплуатации систем вентиляции и дымоходов. Самые распространенные нарушения – отсутствие вентиляции и подрез двери в помещении, где есть газовое оборудование.

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