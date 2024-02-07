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Новости

07 февраля, 19:30

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Москвичам рассказали, как специалисты Мосгаза проверяют состояние газового оборудования

Москвичам рассказали, как специалисты Мосгаза проверяют состояние газового оборудования

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Специалисты Мосгаза проверяют техническое состояние газового оборудования москвичей. Особое внимание они уделяют квартирам с газовыми водонагревателями.

Проверка также направлена на выявление нарушений в эксплуатации систем вентиляции и дымоходов. Самые распространенные нарушения – отсутствие вентиляции и подрез двери в помещении, где есть газовое оборудование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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