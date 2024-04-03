03 апреля, 07:15Общество
Оранжевый уровень опасности из-за паводка в Подмосковье продлили до 5 апреля
В Подмосковье из-за паводка продлен оранжевый уровень опасности. Он будет действовать до вечера пятницы, 5 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Уровень воды в реках продолжает подниматься и местами может достигать 70 сантиметров. Самая опасная отметка ожидается на реках Наре у Наро-Фоминска и Озерне у деревни Городище. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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