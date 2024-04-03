Старейший мужчина в мире умер в Венесуэле в возрасте 114 лет

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Самый старый мужчина в мире, гражданин Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора, скончался в возрасте 114 лет, сообщает Life.ru со ссылкой на президента республики Николаса Мадуро.



"Я обнимаю и соболезную его семье и всем жителям Эль-Кобре, штат Тачира. Да примет его Бог", – заявил Мадуро.

Он родился 27 мая 1909 года. На момент смерти Перес Мору было 114 лет и 339 дней, а причиной смерти стали респираторные осложнения.

До этого старейшим человеком на Земле был бразилец Хосе Паулино Гомес, скончавшийся в 2023 году на 128-м году жизни. Еще ранее, в 2022 году, умер предыдущий самый старый мужчина в мире – испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Ему было 112 лет.