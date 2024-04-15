Суд арестовал пять человек после аварии на фуникулере в Турции

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Суд арестовал пять человек по делу об аварии на фуникулере в Анталье, в результате которой один человек погиб и еще 17 пострадали. Об этом сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч на своей странице в соцсети X.

Инцидент произошел 12 апреля. Часть опоры фуникулера оторвалась и ударилась об одну из кабинок, после чего та рухнула вниз. В результате случившегося один человек погиб.

Движение фуникулера было остановлено, и на высоте в кабинках оказались заблокированы более 170 человек. Спустя некоторое время их всех эвакуировали.

Как сообщил Тунч, были арестованы пять человек из 14 задержанных по этому делу. В отношении восьми из них ввели судебный контроль, а еще одного отпустили на свободу.

По информации издания IHA, среди арестованных оказался глава района Кепез в Анталье Месут Коджагез. Уточняется, что ранее он возглавлял компанию ANET, управляющую фуникулером.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре Westfield Bondi Junction в пригороде Сиднея в Австралии. Несколько человек попали в больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

До этого в стамбульском деловом центре "Гайреттепе" произошел пожар, в результате которого погибли 29 человек. Еще один попал в тяжелом состоянии в больницу.