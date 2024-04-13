Пять человек погибли в результате нападения в ТЦ в пригороде Сиднея

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Пять человек погибли в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре "Westfield Bondi Junction" в пригороде Сиднея в Австралии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции штата Новый Южный Уэльс.

По его словам, несколько человек попали в больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Как уточнил представитель правоохранительных органов, неизвестный действовал один. Его ликвидировали. Мотивы напавшего пока неизвестны.

Вместе с тем посольство РФ в Австралии и генконсульство в Сиднее сообщили, что не располагают данными о россиянах среди пострадавших. В генконсульстве подчеркнули, что сотрудников представительства также не было в ТЦ.

Ранее газета Australian сообщила, что шесть взрослых и один ребенок пострадали при нападении с ножом в торговом центре "Westfield Bondi Junction" в Сиднее. Как рассказали очевидцы, в ТЦ были слышны выстрелы. Посетителей эвакуировали.

