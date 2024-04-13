Australian: семь человек пострадали при нападении с ножом в ТЦ Сиднея

13 апреля, 10:50Происшествия
Фото: телеграм-канал Readovka
Шесть взрослых и один ребенок пострадали при нападении с ножом в торговом центре "Westfield Bondi Junction" в Сиднее в Австралии. Об этом сообщает газета Australian.
По данным телеканала ABC, посетителей эвакуировали.
"Незадолго до 16:00 в субботу, 13 апреля, в Westfield Bondi Junction были вызваны службы экстренной помощи после сообщений о нескольких ножевых ранениях", – отмечается в сообщении.
Как рассказали очевидцы, в ТЦ были слышны выстрелы.
Ранее женщина открыла стрельбу в церкви в городе Лейквуд в Техасе. Сотрудники полиции оперативно среагировали и открыли ответный огонь по женщине, застрелив ее. Во время стрельбы ранение получил ребенок, который был с женщиной, и 57-летний мужчина.
До этого четыре человека погибли в результате стрельбы, открытой неизвестным на рынке в грузинском городе Рустави. По информации МВД Грузии, среди погибших числится дядя нападавшего, который работал в момент стрельбы на рынке.
Новости мира: стрельба произошла в евангелистской церкви в Техасе