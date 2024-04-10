Прокуратура обжаловала приговор водителю, сбившему Рубинштейна в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Останкинский межрайонный прокурор направил апелляцию на решение суда в отношении водителя, сбившего поэта Льва Рубинштейна. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По мнению ведомства, приговор суда стал слишком мягким наказанием для виновника ДТП.

Ранее мужчину признали виновным по статье о нарушении правил дорожного движения. В качестве наказания ему назначили лишение свободы на 1 год и 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение 3 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Рубинштейн попал в реанимацию после того, как на поэта на улице Образцова в Москве совершил наезд водитель, за которым числились 19 эпизодов нарушений ПДД.

Состояние Рубинштейна изначально оценивалось как крайне тяжелое. СМИ сообщали, что у него диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы.

Позже в Сети появились сведения о смерти поэта. Дочь Рубинштейна подтвердила информацию о смерти отца лишь 14 января.

