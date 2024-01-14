Поэт Лев Рубинштейн скончался на 77-м году жизни

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Поэт Лев Рубинштейн скончался в больнице в возрасте 76 лет. Об этом на своей странице в Сети сообщила его дочь.

"Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня", – написала она.

Рубинштейн оказался в реанимации после ДТП на улице Образцова в Москве. На поэта совершил наезд автомобиль, за которым, как выяснилось позже, числится 19 эпизодов нарушений ПДД.

Спустя некоторое время стало известно, что состояние Рубинштейна оценивалось как крайне тяжелое. СМИ сообщали, что у него диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы.

Позже в Сети появились сообщения о смерти поэта. Однако его дочь опровергла информацию, сообщив, что ее отец продолжает бороться за жизнь в реанимации. Источники СМИ также подтвердили данные об этом.

Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. Его детство прошло в Мытищах. Литературой мужчина начал заниматься в конце 1960-х годов.

В период творческой деятельности Рубинштейн публиковался со стихотворениями в газете "Коммерсант", журналах "Итоги", "Политбюро" и других. В числе его работ есть "Маленькая ночная серенада", "Случаи из языка", "Скорее всего" и другие.

